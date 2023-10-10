Россияне выбрали для ноябрьских праздников Москву и Петербург

Самым популярным городом у путешественников стала Москва, отели в которой забронировали 20% туристов. В Санкт-Петербург намерены отправиться 16,5% участников опроса. В ТОП-10 также попали Казань (7%), Сочи (6%), Адлер (5%), Калининград (4,6%), Нижний Новгород (4%), Эсто-Садок (3,8%), Махачкала (1,5%) и Зеленоградск (1,3%).

Большая часть авиабилетов на ноябрьские праздники (78%) также приобретена на внутрироссийские рейсы. В Москву полетят 24% туристов, в Санкт-Петербург - 12% опрошенных, в Калининград пожелали съездить 11% россиян. В десятку самых популярных направлений по России также попали Сочи (6%), Самара (5%), Казань (4,7%), Екатеринбург (4,5%), Мурманск (4%), Уфа (3%) и Минеральные Воды (2%).

Что касается поездок за рубеж, то больше всего россиян отправятся в Стамбул (8,7%). Также популярны Минск (5%) и Дубай (4,5%), Пекин (4,1%), Баку (3,4%), Ереван (3%), Рим (2,4%), Милан (2%), Самарканд (1,9%) и Париж (1,5%).

Ранее сервис «Яндекс Путешествия» заявил, что большинство россиян (71,6%) выбрали путешествия внутри страны в новогодние праздники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

