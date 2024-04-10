Россияне выберут имя новому снежному барсу в горах Алтая

В 2023 году экологи проводили исследование трансграничной популяции снежных барсов. Популяция барсов называется трансграничной, потому что животные обитают на границе двух стран. При поддержке «Эвалар» ученые установили 32 фотоловушки в горах Алтая. Исследователи обнаружили нового барса, который не попадался им ранее. Изначально было известно всего о четырех особях, которые водятся в этих краях. По мнению экспертов, этот новый барс - молодой самец.

«Идентификация происходит по пятнам на шкуре – у каждого зверя свой рисунок, поэтому их достаточно просто отличить, если есть подходящая часть тела. Чаще всего определение происходит по пятнам на хвосте», - рассказал замдиректора национального парка «Сайлюгемский» Денис Гуляев.

У нового барса пока еще нет имени. Конкурс на лучшее имя для животного проходит с 8 апреля по 24 июня 2024 года. Принять участие в нем может любой желающий. Победитель конкурса получит уникальную возможность посетить места обитания снежного барса и самостоятельно проверить фотоловушки.

