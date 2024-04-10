Россияне выберут имя новому снежному барсу в горах Алтая
Стартовал конкурс на лучшее имя для снежного барса, обнаруженного в горах Алтая в прошлом году российско-монгольской экспедицией.
В 2023 году экологи проводили исследование трансграничной популяции снежных барсов. Популяция барсов называется трансграничной, потому что животные обитают на границе двух стран. При поддержке «Эвалар» ученые установили 32 фотоловушки в горах Алтая. Исследователи обнаружили нового барса, который не попадался им ранее. Изначально было известно всего о четырех особях, которые водятся в этих краях. По мнению экспертов, этот новый барс - молодой самец.
«Идентификация происходит по пятнам на шкуре – у каждого зверя свой рисунок, поэтому их достаточно просто отличить, если есть подходящая часть тела. Чаще всего определение происходит по пятнам на хвосте», - рассказал замдиректора национального парка «Сайлюгемский» Денис Гуляев.
У нового барса пока еще нет имени. Конкурс на лучшее имя для животного проходит с 8 апреля по 24 июня 2024 года. Принять участие в нем может любой желающий. Победитель конкурса получит уникальную возможность посетить места обитания снежного барса и самостоятельно проверить фотоловушки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума приняла в первом чтении проект о борьбе с фиктивными браками мигрантов
- Reuters: Фридман и Авен остались в санкционном списке Евросоюза
- Россия ввела санкции против представителей госорганов Великобритании и IT-сектора
- Бербок: Кабмин ФРГ не вмешивается в следствие по «Северным потокам»
- В Орске построят новую дамбу после паводка 2024 года
- Россияне выберут имя новому снежному барсу в горах Алтая
- Центробанк предложил шесть шагов для борьбы с бедностью в России
- На северо-западе Китая произошло землетрясение
- Арбитражный суд Москвы ликвидировал «QIWI Банк»
- Жители Ярославской области стали реже плеваться
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru