Россияне вошли в десятку самых курящих стран мира

Число курящих граждан в 2019 году превысило один миллиард. Согласно исследованию, из-за курения скончались около 7,7 миллионов человек. Ученые отметили, что для борьбы с эпидемией курения правительствам стран следует принять более эффективные меры, в том числе повышение налогов на табачные изделия.

Исследование проводилось в 204 странах мира, ученые проанализировали 3625 общенациональных опросов в период с 1990 по 2019 годы. Данные были опубликованы накануне Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая.

