Россияне вошли в десятку самых курящих стран мира

Россия вошла в топ-10 самых курящих стран мира, сообщается в исследовании на сайте The Lancet.

Помимо России, в десятку самых курящих стран ученые внесли Китай, Индонезию, США, Бангладеш, Японию, Турцию, Вьетнам и Филиппины. При этом каждый третий курильщик живет в Китае.

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Число курящих граждан в 2019 году превысило один миллиард. Согласно исследованию, из-за курения скончались около 7,7 миллионов человек. Ученые отметили, что для борьбы с эпидемией курения правительствам стран следует принять более эффективные меры, в том числе повышение налогов на табачные изделия.

Исследование проводилось в 204 странах мира, ученые проанализировали 3625 общенациональных опросов в период с 1990 по 2019 годы. Данные были опубликованы накануне Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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