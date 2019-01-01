Россияне в шестой раз победили в мировом финале чемпионата по стратегии и управлению бизнесом

Президент и председатель правления Сбербанка России, наставник конкурса «Лидеры России» Герман Греф поздравил отечественную команду с победой на мировом финале чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. В её состав входили два сотрудника банка и другие участники конкурсов платформы «Россия – страна возможностей» – «Лидеры России» и «Управляй!».

Как отметил Греф, Сбербанк считает победу частично и своим успехом. Россию на мировом финале Global Management Challenge, который прошел в Екатеринбурге, представляла команда «Отцы и дети» – Сергей Ионин, Константин Щербаков, Марс Карамов, Вячеслав Зырянов, Максим Кирилов. Двумя днями ранее они одержали победу в национальном этапе.

По словам главы Сбербанка, кредитная организация постоянно выступает организатором большого количества совместных бизнес-программ с ведущими институтами мира для развития персонала. Россия завоевала звание чемпиона мира Global Management Challenge уже в шестой раз.

