Россияне в самоизоляции стали чаще смотреть телевизор
Россияне во время самоизоляции и работы на удаленке стали больше смотреть телевизор. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Mediascope. В частности, на минувшей неделе зрители старше четырех лет в среднем тратили на просмотр телепередач дома или на даче в среднем 3 часа 48 минут. А это на 4% больше по сравнению с предыдущей рабочей неделей в период с 16-20 марта, и на 7% по сравнению с первой и второй неделями месяца.
Аналитики отмечают, что больше всего время просмотра выросло среди детей и молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Среднесуточное время просмотра ежедневных новостей и информационно-аналитических передач выросло на 20% по сравнению с первыми двумя неделями марта.
Ранее НСН писала, что Британская компания ВВС обнародовала новую концепцию вещания во время пандемии коронавируса. В частности, корпорация вводит еженедельное прайм-шоу Coronavirus special, которое будет выходить в эфир по средам. Ради него телевизионщики даже передвигают политические дебаты.
Кроме того, флагманское развлекательное вечернее ток-шоу The One Show станет потребительской программой, освещающей все аспекты кризиса. В дневном эфире на BBC будут решать проблемы зрителей, находящихся в изоляции. Им посоветуют, как сохранять здоровье и счастье дома. Помимо этого, британцам будут показывать спортивные блоки с занятия для пожилых людей, религиозные службы, а также образовательные программы для детей, находящихся на карантине дома.
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