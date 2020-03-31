Россияне в самоизоляции стали чаще смотреть телевизор

Россияне во время самоизоляции и работы на удаленке стали больше смотреть телевизор. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Mediascope. В частности, на минувшей неделе зрители старше четырех лет в среднем тратили на просмотр телепередач дома или на даче в среднем 3 часа 48 минут. А это на 4% больше по сравнению с предыдущей рабочей неделей в период с 16-20 марта, и на 7% по сравнению с первой и второй неделями месяца.

Аналитики отмечают, что больше всего время просмотра выросло среди детей и молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Среднесуточное время просмотра ежедневных новостей и информационно-аналитических передач выросло на 20% по сравнению с первыми двумя неделями марта.