Россиян предупредили о росте цен на алкоголь к майским праздникам
Крепкие спиртные напитки к майским праздникам могут подскочит в цене минимум на 5−10%, предупредила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Ильяшенко. Главной причиной она назвала увеличение акцизов.
При этом, как заявила эксперт в комментарии NEWS.ru, пиво и слабоалкогольные напитки подорожают не так сильно — на 3−5%. В их случае рост цен обусловлен сезонным спросом и увеличением затрат на логистику.
Как отметила Ильяшенко, реальное подорожание алкоголя может быть нивелировано и замаскировано промоакциями и скидками, которые сетевые продавцы активно продвигают в преддверии праздников.
С начала 2025 года акциз на этиловый спирт в России увеличен на 15% — до 740 рублей. Кроме того, с 1 января выросли минимальные цены на крепкий алкоголь. Так, пол литра водки в рознице не может стоить меньше 349 рублей, коньяка — 651 рубля.
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