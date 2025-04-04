Россиян предупредили о росте цен на алкоголь к майским праздникам

Как отметила Ильяшенко, реальное подорожание алкоголя может быть нивелировано и замаскировано промоакциями и скидками, которые сетевые продавцы активно продвигают в преддверии праздников.

С начала 2025 года акциз на этиловый спирт в России увеличен на 15% — до 740 рублей. Кроме того, с 1 января выросли минимальные цены на крепкий алкоголь. Так, пол литра водки в рознице не может стоить меньше 349 рублей, коньяка — 651 рубля.

