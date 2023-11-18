Россияне в Финляндии провели митинг против закрытия КПП на границе с РФ

Россияне, которые проживают в Финляндии, вышли на пикет в городе Хельсинки, пишет РИА Новости.

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Недовольство граждан объясняется закрытием финской стороны контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией.

Между тем, финские пограничники применили газ против мигрантов на границе с Россией, инцидент произошел на КПП Ниирала, сообщил телеканал Yle. По их данным, группа мигрантов не подчинялась словам пограничника, поэтому и применили газ. Пострадавшего осмотрели, ему оказали первую помощь, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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