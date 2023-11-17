СМИ: МВД Финляндии готовит закон о полном закрытии границы с РФ

По данным СМИ, власти страны введут закон в действие в ответ на резкое увеличение числа нелегальных мигрантов.

Телеканал со ссылкой на источники отмечает, что Хельсинки пока не видит необходимости в полном закрытии границы. Рассматривать инициативу МВД госсовет республики в ближайшее время не будет.

Финляндия 18 ноября закроет четыре погранперехода с Россией. Решение будет действовать до 18 февраля 2024 года.

Ранее руководитель отдела статистики финской таможни Олли-Пекка Пенттиля выразил сомнение в целесообразности работы северных пунктов пропуска, передает «Радиоточка НСН».

