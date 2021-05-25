Россияне увидят редкое лунное затмение

В предстоящую среду, 26 мая, жители России смогут увидеть сразу три астрономических явления – суперлуние, когда Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние и визуально станет больше, лунное затмение, а также полнолуние. Об этом заявили в Московском планетарии, подчеркнув, что такие события бывают раз в 12 лет.

Специалисты отмечают, что общее время от входа Луны в полутень Земли до выхода из нее составит 5 часов и 2 минуты, но само затмение продлится 14 минут и 19 секунд. Перед максимальной фазой Луна поменяет цвет. Естественный спутник Земли может приобрести красный, темно-красный или коричневый оттенок, пишет РИА Новости.

Россиян предупредили о «смутном периоде» из-за суперлуния

Между тем, ранее заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН Евгений Лильин заявил, что люди реагируют на любые «всплески» на Солнце или изменение его активности, сообщает Ura.ru. По словам медика, время затмения лучше провести в постели и при появлении малейшего недомогания обратиться к врачу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЗемляЛунаЗатмение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры