Россияне увидят пик метеорного потока Дракониды 8 октября
Метеорный поток Дракониды достигнет максимальной активности 8 октября. Об этом сообщили в Московском планетарии. Специалисты отмечают, что его пик будет зафиксирован около 22:00, при этом, поток будет доступен для наблюдений до рассвета. Лунный свет, который обычно ухудшает видимость подобных явлений, в этот раз не помешает наблюдениям, поскольку Луна совсем недавно прошла фазу новолуния.
Между тем, по прогнозам Международной метеорной организации, в ночь максимума ожидается от пяти до 15 метеоров в час. В прошлые годы астрономы отмечали отдельные всплески активности потока, когда количество метеоров достигало 400 и даже 700 метеоров в час, пишет издание «Профиль».
А ранее исследователи рассказали о настоящем цвете Солнца. Оказывается, максимум интенсивности света от звезды находится в бирюзовом-зелёном диапазоне спектра. Это связано с температурой её поверхности. Причем, человеческий глаз и обработка сигнала мозгом преобразуют видимый цвет в белый. Об этом сообщил младший научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Андрей Малыхин, передает РИА Новости.
Спор о цвете Солнца возник после того, как несколько российских средств массовой информации опубликовали статью астронома из Великобритании Аластера Ганна. Во время перевода издания разошлись во мнении о том, какое светило на самом деле: белое или зелёное.
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