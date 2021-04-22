Россияне установили рекорд по потреблению свинины
Потребление свинины в 2020 году в России составило 27 килограмм мяса на человека. Это абсолютный рекорд за последние 30 лет, сообщает РБК со ссылкой на отчет Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
За прошлый год россияне употребили 4,08 миллионов тонн свинины. Это на 4% больше, чем в 2019 году. По данным группы «Русагро», свинина в 2020 году была еще более востребованной. В компании сообщают о 28 килограммах мяса на человека.
В Национальном союзе свиноводов такой рост связывают с условиями пандемии коронавируса. Гендиректор союза Юрий Ковалев считает, что закрытие границ и теплая погода привели к повышенному спросу на свинину среди россиян.
Свинина находится на втором месте по популярности у граждан страны. Ее доля в общем потреблении мяса составляет 36%. Лидером же является птица — на нее приходится 44% потребления.
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