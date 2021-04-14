Россияне установили рекорд по безналичным тратам

Доля безналичных платежей россиян за первый квартал 2021 года составила рекордные 59,4%, рассказали представители «Сбера» РБК.

Разница с последним кварталом 2020 года составила 3,5 процентных пункта, а за последний год количество безналичный платежей выросло на 6,3 процентных пункта. Это самое большое увеличение с 2018 года.

В банке отметили, что по итогам пандемии, вероятно, сформировалась новая модель оплаты покупок.

«Значительная часть россиян оценила преимущества цифровых сервисов и не желает возвращаться к прежнему формату оплаты товаров и услуг», — заявили представители «Сбера».

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в 2020 году доля безналичных платежей была около 70%. Гендиректор Visa в России Михаил Бернер предположил, что превысить планку в 90% этот показатель может уже через три-четыре года.

