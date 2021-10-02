Россияне установили рекорд по покупкам новых iPhone

За первую неделю после выхода на рынок iPhone 13 россияне приобрели 93 тысячи устройств, свидетельствуют данные отечественных мобильных операторов, зарегистрировавших смартфоны в сетях. Это рекордный показатель по сравнению с остальными смартфонами Apple, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании oneFactor.

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«Ни одна из предыдущих моделей прошлого поколения не имела таких высоких показателей. В прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 57 тысяч регистраций iPhone 12 разных видов», — заявил директор по продуктам и аналитике oneFactor Максим Воеводский.

По данным аналитиков, россияне отдали предпочтение iPhone 13 Pro (50% регистраций), а также iPhone 13 Pro Max (33 процента) – наиболее дорогое устройство серии. За неделю четыре тысячи человек приобрели iPhone 13 mini.

Напомним, новая линейка смартфонов iPhone 13 от компании Apple появилась в продаже в России 24 сентября. Стоимость новых гаджетов начинается от 69,99 тысячи рублей: столько просят за iPhone 13 mini. Цена iPhone 13 составляет от 79,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro — от 99,99 тысячи, самого дорогого в линейке iPhone 13 Pro Max — от 109,99 тысячи.

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ФОТО: РИА Новости
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