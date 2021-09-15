Apple сняла с продажи две модели iPhone после презентации новинок
Американская компания Apple сняла с продажи две модели iPhone после проведения ежегодной презентации новинок. Об этом сообщает ТАСС.
Больше не доступны в онлайн-магазине компании iPhone 12 Pro и iPhone XR.
Накануне американская компания на ежегодной сентябрьской презентации представила пользователям смартфон нового поколения. Среди новинок, в частности, iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max.
После презентации эксперт по мобильным устройствам компании Wylsacom Media Александр Побыванец заявил НСН, что наблюдается достижение потолка на рынке технологий, и даже Apple не знает, куда двигаться дальше.
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