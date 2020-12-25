Россияне стали реже регистрировать браки в пандемию
25 декабря 202007:18
В России за девять месяцев 2020 года зарегистрировано почти на 138 тыс. браков меньше, чем за аналогичный период прошлого года: 581 против 719.
Таковы данные Минюста РФ.
Число разводов при этом уменьшилось на 57 тыс. — до 401 тыс., передает RT.
Весной на фоне пандемии коронавируса и самоизолции в Национальном родительском комитете предложили увеличить в два раза срок для примирения супругов при расторжении брака.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru