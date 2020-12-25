Россияне стали реже регистрировать браки в пандемию

В России за девять месяцев 2020 года зарегистрировано почти на 138 тыс. браков меньше, чем за аналогичный период прошлого года: 581 против 719.

Таковы данные Минюста РФ.

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Число разводов при этом уменьшилось на 57 тыс. — до 401 тыс., передает RT.

Весной на фоне пандемии коронавируса и самоизолции в Национальном родительском комитете предложили увеличить в два раза срок для примирения супругов при расторжении брака.


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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Брак
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