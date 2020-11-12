ЗАГСы Москвы ограничили число гостей во время церемоний

На церемонии бракосочетания в московских ЗАГСах будут допускать не более семи человек, включая молодоженов, сообщается на сайте мэра Москвы.

Начальник управления ЗАГС столицы Светлана Уханева порекомендовала молодоженам перенести дату регистрации брака на более благоприятный период из-за эпидемии коронавируса.

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Она добавила, что гости в зале бракосочетаний будут обязаны находиться в масках и перчатках. Жених и невеста должны будут надеть СИЗ во время проверки документов, а у всех присутствующих измеряют температуру.

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ФОТО: РИА Новости
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