ЗАГСы Москвы ограничили число гостей во время церемоний
На церемонии бракосочетания в московских ЗАГСах будут допускать не более семи человек, включая молодоженов, сообщается на сайте мэра Москвы.
Начальник управления ЗАГС столицы Светлана Уханева порекомендовала молодоженам перенести дату регистрации брака на более благоприятный период из-за эпидемии коронавируса.
Она добавила, что гости в зале бракосочетаний будут обязаны находиться в масках и перчатках. Жених и невеста должны будут надеть СИЗ во время проверки документов, а у всех присутствующих измеряют температуру.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+21 608 / сут.
Умерли
32 032+439 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 811 / сут.
- Власти Минска ввели обязательный масочный режим
- Миронов призвал поддержать бизнес во время пандемии
- Песков опроверг заявление Турции об ее участии в миротворческой деятельности в Карабахе
- Новак на посту вице-премьера продолжит курировать отношения РФ с ОПЕК
- Антидопинговые комитеты 14 стран поддержали призыв реформировать WADA
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru