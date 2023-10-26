Россияне стали покупать меньше систем нагревания табака
В июле-сентябре число купленных россиянами электронных систем нагревания табака снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Газета.Ру» со ссылкой на «Чек Индекс».
При этом в Москве эта цифра снизилась на 13, в то же время жители столицы стали чаще покупать стики - на 4%.
Сегодня медианная цена на системы нагревания табака в России составляет 1477 рублей, в Москве - 1601 рубль.
Всплеск спроса в прошлом году на табачные изделия в компании объяснили стрессовой ситуации на фоне геополитических событий. Исследование было проведено на основе более 55 миллионов кассовых чеков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» издаст три альбома на виниле
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
- Sky: израильские танки двигаются в сторону сектора Газа
- Украинские СМИ: покушение на Олега Царева было операцией СБУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru