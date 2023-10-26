Россияне стали покупать меньше систем нагревания табака

При этом в Москве эта цифра снизилась на 13, в то же время жители столицы стали чаще покупать стики - на 4%.

Сегодня медианная цена на системы нагревания табака в России составляет 1477 рублей, в Москве - 1601 рубль.

Всплеск спроса в прошлом году на табачные изделия в компании объяснили стрессовой ситуации на фоне геополитических событий. Исследование было проведено на основе более 55 миллионов кассовых чеков.

