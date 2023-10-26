Россияне стали покупать меньше систем нагревания табака

В июле-сентябре число купленных россиянами электронных систем нагревания табака снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Газета.Ру» со ссылкой на «Чек Индекс».

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При этом в Москве эта цифра снизилась на 13, в то же время жители столицы стали чаще покупать стики - на 4%.

Сегодня медианная цена на системы нагревания табака в России составляет 1477 рублей, в Москве - 1601 рубль.

Всплеск спроса в прошлом году на табачные изделия в компании объяснили стрессовой ситуации на фоне геополитических событий. Исследование было проведено на основе более 55 миллионов кассовых чеков.

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ФОТО: Plonq
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