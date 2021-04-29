Россияне стали пить на треть меньше
Потребление спиртного в России снизилось на треть по сравнению с 2010 годом, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его данным, за последние 11 лет доля выпитого алкоголя россиянами старше 15 лет снизилась на 32 %. Также Мурашко отметил, что по статистике спиртное стали значительно меньше потреблять подростки.
Снизились, по словам министра, и цифры по табачным изделиям. С 2010 года россияне потреблять сигарет и папирос меньше на 40 процентов.
Мурашко заявил, что у россиян повысился интерес к правильному питанию, в том числе к потреблению фруктов и овощей. По мнению министра, этого удалось достичь благодаря льготному налогообложению, а также информационной кампании по здоровому питанию.
Ранее врач-диетолог Ольга Шмелёва рассказала НСН, какой алкоголь наиболее «полезный».
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