Россияне стали пить больше шампанского и меньше водки
С начала года россияне стали чаще покупать шампанское, и реже - водку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данных Росалкогольрегулирования.
При этом общий объем сбыта спиртного, за исключением слабоалкогольных напитков, увеличился на 3 процента, до 70,99 миллиона декалитров (дал). Пиво и пивные напитки, сидр, пуар и медовуха выросли на 17,3 процента,.
В первые четыре месяца продажи шампанского возросли на 7,6 процента, до 5,972 миллиона дал. а водку начали покупать на 0,2 процента реже, оборот этого вида алкоголя уменьшился до 24,207 миллиона дал.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Минздрав может запретить продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru