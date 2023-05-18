Россияне стали пить больше шампанского и меньше водки

С начала года россияне стали чаще покупать шампанское, и реже - водку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данных Росалкогольрегулирования.

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При этом общий объем сбыта спиртного, за исключением слабоалкогольных напитков, увеличился на 3 процента, до 70,99 миллиона декалитров (дал). Пиво и пивные напитки, сидр, пуар и медовуха выросли на 17,3 процента,.

В первые четыре месяца продажи шампанского возросли на 7,6 процента, до 5,972 миллиона дал. а водку начали покупать на 0,2 процента реже, оборот этого вида алкоголя уменьшился до 24,207 миллиона дал.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Минздрав может запретить продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00.

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ФОТО: РИА Новости
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