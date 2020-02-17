Россияне стали меньше смотреть телевизор
Россияне стали уделять меньше времени просмотру телевизионных передач. Об этом заявили в Роскомнадзоре, в распоряжении которого появился соответствующий отчёт Mediascope за 2019 год. По имеющимся данным, среднесуточное время просмотра телевизора постепенно сокращается. В 2017-ом оно составляло 242 минуты в день, в 2018 – 230 минут, а в прошлом году составило лишь 220 минут.
Также в ходе проведенного исследования выяснилось, что в крупных городах в минувшем году включали телевизор хотя бы раз в месяц 98% россиян старше четырех лет. При этом отмечается, что чем старше зрители, тем больше времени они проводят у телевизора. В частности, люди старше 54 лет тратили на просмотр телепрограмм в среднем 359 минут в день, аудитория в возрасте 35 - 54 лет — 221 минуту.
Ранее НСН писала, что новогоднее обращение Владимира Путина посмотрели около 44% россиян. Об этом говорят данные компании Mediascope. Новогоднее поздравление президента стало самой рейтинговой программой на телевидении 31 декабря, подчёркивает РИА ФАН. На Первом канале его посмотрели 15,3% россиян в городах с населением более 100 тысяч человек в возрасте от 4 лет (Россия 100+) или 35,3% (доля) от всех смотревших на тот момент телевизор. Если смотреть по всем населенным пунктам (Россия 0+), то рейтинг составил 15,1% (доля - 34,5%).
Во время поздравления глава государства отметил, что «мы живём в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать всё, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы всё в нашей жизни менялось только к лучшему», пишет RT.
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