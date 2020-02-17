Россияне стали меньше смотреть телевизор

Россияне стали уделять меньше времени просмотру телевизионных передач. Об этом заявили в Роскомнадзоре, в распоряжении которого появился соответствующий отчёт Mediascope за 2019 год. По имеющимся данным, среднесуточное время просмотра телевизора постепенно сокращается. В 2017-ом оно составляло 242 минуты в день, в 2018 – 230 минут, а в прошлом году составило лишь 220 минут.

Также в ходе проведенного исследования выяснилось, что в крупных городах в минувшем году включали телевизор хотя бы раз в месяц 98% россиян старше четырех лет. При этом отмечается, что чем старше зрители, тем больше времени они проводят у телевизора. В частности, люди старше 54 лет тратили на просмотр телепрограмм в среднем 359 минут в день, аудитория в возрасте 35 - 54 лет — 221 минуту.