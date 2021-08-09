Россияне стали экономить на похоронных услугах

Граждане России начали экономить на похоронных услугах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Росстат.

«Осенью подорожать может всё». Россиянам предсказали «неотвратимую» инфляцию

Выручка ритуальных агентств страны в первом полугодии 2021 года увеличилась на 9 процентов. Россияне, особенно в регионах, предпочитает экономить на дополнительных и мемориальных расходах.

Если до 2020 года средний чек в регионах составлял около 50 тысяч рублей, то в настоящее время граждане тратят не более 30 тысяч.

Тем временем, смертность в России выросла на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 1,1 миллион человек.

Тем временем, подорожать этой осенью может абсолютно все, рассказал председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. Возможно понижение стоимости «в коротком моменте», но потом инфляция будет неотвратима.

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ФОТО: pxhere.com
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