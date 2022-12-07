Россияне стали чаще страховать вещи, хранящиеся в машине
Автовладельцы стали чаще страховать личные вещи, которые хранятся в автомобиле. За 10 месяцев 2022 года при оформлении полиса КАСКО было оформлено больше 20 тысяч договоров на 58,8 миллионов рублей по страхованию личных вещей, говорится в исследовании «Ингосстраха».
«Эта опция дает возможность клиентам спокойно оставлять личные вещи в авто, не беспокоясь за их сохранность», – отметил руководитель департамента продаж дирекции розничного бизнеса Денис Морозов.
Автовладельцы могут застраховать от кражи технику и электронику, верхнюю одежду и другие предметы быта. Важный нюанс: автомобиль, из которого совершена кража, должен быть обязательно застрахован по КАСКО в «Ингосстрахе» или другой страховой компании.
Страховой продукт был запущен в 2019 году. За это время договоров с этой опцией было заключено больше 82,7 тысяч. Лидерами являются Санкт-Петербург, Москва, Ярославль, Красноярск, Новосибирск, Челябинск.
Дополнительные сервисы к полису КАСКО запущены компанией в рамках расширения продуктового портфолио добровольного автострахования. Данные 2022 года говорят о том, что среди клиентов «Ингосстраха» сохраняется повышенный интерес к платным сервисам, которые обеспечивают наибольший уровень комфорта при оформлении КАСКО.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 935 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 794 / сут.
- Путин 8 декабря вручит Героям России медали «Золотая Звезда»
- Польская AmRest продаст свою часть ресторанов KFC в России
- Евросоюз выделит 25 миллионов евро Белоруссии «на демократию»
- Лавров: Россия готова сесть за стол переговоров для решения конфликта на Украине
- Arton Capital: паспорт ОАЭ стал самым сильным документом в мире
- В Швейцарии более 70 тысяч украинцев получили защитный статус
- Пригожин пообещал проверить информацию о принадлежности ростовского стрелка к ЧВК «Вагнер»
- Названо движение, предпринявшее попытку госпереворота в ФРГ
- Галыгин заменит Урганта на церемонии «Золотой граммофон»
- Героев СВО включат в учебники истории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru