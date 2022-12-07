Россияне стали чаще страховать вещи, хранящиеся в машине

Автовладельцы стали чаще страховать личные вещи, которые хранятся в автомобиле. За 10 месяцев 2022 года при оформлении полиса КАСКО было оформлено больше 20 тысяч договоров на 58,8 миллионов рублей по страхованию личных вещей, говорится в исследовании «Ингосстраха».

«Эта опция дает возможность клиентам спокойно оставлять личные вещи в авто, не беспокоясь за их сохранность», – отметил руководитель департамента продаж дирекции розничного бизнеса Денис Морозов.

Автовладельцы могут застраховать от кражи технику и электронику, верхнюю одежду и другие предметы быта. Важный нюанс: автомобиль, из которого совершена кража, должен быть обязательно застрахован по КАСКО в «Ингосстрахе» или другой страховой компании.

Страховой продукт был запущен в 2019 году. За это время договоров с этой опцией было заключено больше 82,7 тысяч. Лидерами являются Санкт-Петербург, Москва, Ярославль, Красноярск, Новосибирск, Челябинск.

Дополнительные сервисы к полису КАСКО запущены компанией в рамках расширения продуктового портфолио добровольного автострахования. Данные 2022 года говорят о том, что среди клиентов «Ингосстраха» сохраняется повышенный интерес к платным сервисам, которые обеспечивают наибольший уровень комфорта при оформлении КАСКО.

