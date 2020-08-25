Россияне стали чаще разводиться после самоизоляции

Росстат зафиксировал в июне в 2,5 раза больше разводов, чем в мае, свидетельствуют данные ведомства по демографическим показателям. Так, в первый летний месяц развелись 45 тысяч супружеских пар, сообщает телеканал «360».

Статистика по месяцам показывает, что в целом с января по июнь текущего года разводов стало на 34,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Меньше всего расторгнутых браков зафиксировано в апреле – месяце, который вся Россия провела в нерабочем режиме на самоизоляции.

По словам заместителя руководителя Росстата Павла Смелова, в июле тенденция к росту числа разводов может продолжится, пишут «Известия». Он предполагает, что часть россиян просто отложили планы на время действия ограничительных мер и занялись бракоразводным процессом уже после окончания карантина.

Психологи считают, что на статистику повлияли и трудности самоизоляции: необходимость находиться в замкнутом пространстве обострила семейные конфликты.

Меньше всего разводов в первом полугодии зарегистрировано в республиках Северного Кавказа и в Туве, больше всего – в республике Алтай, Ямало-Ненецком АО, Амурской, Калининградской и Магаданской областях.

