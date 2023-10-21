Россияне стали чаще пользоваться услугами частных мебельных мастерских
Россияне на фоне ухода ряда западных мебельных компаний стали чаще пользоваться услугами частных мебельных мастерских, рассказала НСН руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах Светлана Филимонова.
«Мебельный рынок России сейчас находится в стадии активной трансформации. На фоне ухода IKEA россияне обратили внимание на частные мебельные мастерские, которые могут предложить клиентам более гибкие варианты для заказа уникальной мебели, более удобные опции по сборке мебели и более доступные — по ремонту мебельных изделий», - сказала Филимонова.
В сентябре спрос на услуги по изготовлению, сборке и ремонту мебели вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании объясняют это «бумом ремонтов и переездов, случившимся летом и осенью этого года».
В общей сложности спрос вырос на 50% по сравнению с прошлым годом, что говорит о перестройке мебельного рынка в России. При этом рост спроса на изготовление мебели на заказ в первые девять месяцев текущего года составил 49%, на сборку ранее купленной мебели – 71%, на ремонт – 46%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Узбекнефтегаз» начал продажи российского бензина Аи-100
- Крым продаст активы украинских олигархов на 1 млрд рублей
- Острова раздора. Передачу Курил Японии лоббировали иноагенты
- Россияне стали чаще пользоваться услугами частных мебельных мастерских
- Эксперт Быстров: В колбасе не должно быть крахмала, стабилизаторов и загустителей
- Индия в августе приобрела у России партию алмазов на $215 млн
- В конгрессе США заявили, что нашли компрометирующий Байдена чек на $200 тысяч
- Израильская армия ударила по наблюдательным постам ХАМАС в многоэтажках
- Литва предложила запретить экспорт в Россию швейных игл и вязальных спиц
- В Красноярске дали 13 лет колонии мужчине, дважды пытавшемуся убить бывшую жену
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru