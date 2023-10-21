Россияне стали чаще пользоваться услугами частных мебельных мастерских

Россияне на фоне ухода ряда западных мебельных компаний стали чаще пользоваться услугами частных мебельных мастерских, рассказала НСН руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах Светлана Филимонова.

«Мебельный рынок России сейчас находится в стадии активной трансформации. На фоне ухода IKEA россияне обратили внимание на частные мебельные мастерские, которые могут предложить клиентам более гибкие варианты для заказа уникальной мебели, более удобные опции по сборке мебели и более доступные — по ремонту мебельных изделий», - сказала Филимонова.

В сентябре спрос на услуги по изготовлению, сборке и ремонту мебели вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании объясняют это «бумом ремонтов и переездов, случившимся летом и осенью этого года».

В общей сложности спрос вырос на 50% по сравнению с прошлым годом, что говорит о перестройке мебельного рынка в России. При этом рост спроса на изготовление мебели на заказ в первые девять месяцев текущего года составил 49%, на сборку ранее купленной мебели – 71%, на ремонт – 46%.

