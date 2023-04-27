Россияне стали чаще пользоваться онлайн-урегулированием по КАСКО в IngoMobile

Россияне активно используют сервис удаленного урегулирования убытков по КАСКО в мобильном приложении IngoMobile. Так, по данным компании «Ингосстрах», в 2022 году число заявленных убытков по КАСКО онлайн выросло в два раза по сравнению с 2021 годом.

В первом квартале 2023 года клиенты уже оставили 14500 заявок по данному вопросу в приложении. Отмечается, что сегодня около 40% таких убытков заявляются именно онлайн.

Сервис доступен для жителей всех регионов страны. Активнее всего услугой пользуются автовладельцы из Ямало-Ненецкого автономного округа (47%), Кировской области (48%) и Республики Бурятия (54%).

Руководитель дирекции розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Виталий Княгиничев сообщил, что в этом году компания планирует расширить перечень услуг в приложении.

«В частности, в ближайшее время доступными для клиентов компании станут вызов эвакуатора при ДТП, техпомощь при поломке, вызов аварийного комиссара и получение промокода для поездки на такси или каршеринге», - рассказал он.

С прошлого года оформление страховых случаев по автоКАСКО доступно и для пользователей лизингового транспорта.

