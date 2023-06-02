Путин назвал книгу важным источником просвещения

Он добавил, что книга по-прежнему многому учит, несмотря на наличие в повседневной жизни средств массовой информации и передовых технологий. Она развивает в человеке лучшие качества и нравственные ориентиры.

Об этом он заявил в приветствии книжного фестиваля «Красная площадь».

Накануне жюри национальной литературной премии России «Большая книга» объявили 15 финалистов конкурса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

