Путин назвал книгу важным источником просвещения

Президент России Владимир Путин назвал книгу важнейшим источником просвещения. Его слова приводит РИА Новости.

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Он добавил, что книга по-прежнему многому учит, несмотря на наличие в повседневной жизни средств массовой информации и передовых технологий. Она развивает в человеке лучшие качества и нравственные ориентиры.

Об этом он заявил в приветствии книжного фестиваля «Красная площадь».

Накануне жюри национальной литературной премии России «Большая книга» объявили 15 финалистов конкурса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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