Россияне стали чаще платить за сайты знакомств

Одновременно покупки на сайтах знакомств выросли в 4,7 раза. Средний платеж за онлайн-игры составляет 527 рублей, у пользователей сайтов - 352 рубля.

Больше всего на игры тратятся жители Чукотки, а на знакомства — пользователи из Коми. Отмечается, что россияне предпочитают играть в квесты.

Как сообщалось ранее, россияне тратят значительно больше средств зимой, чем в остальные сезоны года. В частности, возрастают расходы и на садовые принадлежности.

