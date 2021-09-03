Россияне стали чаще платить за сайты знакомств

Количество платежей граждан России за онлайн-игры летом 2021 года сократилось на 10% по сравнению с прошлогодним показателем, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЮMoney.

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Одновременно покупки на сайтах знакомств выросли в 4,7 раза. Средний платеж за онлайн-игры составляет 527 рублей, у пользователей сайтов - 352 рубля.

Больше всего на игры тратятся жители Чукотки, а на знакомства — пользователи из Коми. Отмечается, что россияне предпочитают играть в квесты.

Как сообщалось ранее, россияне тратят значительно больше средств зимой, чем в остальные сезоны года. В частности, возрастают расходы и на садовые принадлежности.

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