Аналитики назвали самое затратное для россиян время года

Россияне тратят значительно больше средств зимой, чем в остальные сезоны года. В частности, возрастают расходы и на садовые принадлежности. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на оператора фискальных данных СБИС.

Эксперты изучили обезличенные данные средних чеков операций за второе полугодие 2020 года и первое полугодия 2021-го. Всего через оператора свои чеки отправляют более 270 тыс. организаций. Аналитики выяснили, что самым дорогим периодом за год для россиян стала зима. В частности, именно зимой наши соотечественники готовы потратить до 9 тысяч рублей на ювелирную продукцию. При этом, средний чек в продуктовом магазине возрастает до 700 рублей, сообщают «Известия».

Также специалисты подчеркнули, что в это время возрастает средний чек на покупку всего необходимого для садоводства. Летом на такие товары россияне тратят чуть более тысячи рублей, а зимой — до полутора тысяч, отмечает News.ru.

Россияне стали экономить на похоронных услугах

А ранее россиянам рассказали, как сэкономить на бензине. Для этого автомобилистам следует перейти на более экологичное топливо и изменить манеру вождения. Такими рекомендациями поделился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.

«Первый лайфхак — это перевод автомобиля на газ. Если мы отказываемся от бензина, то переходим на гораздо более дешевый метан или пропан. Чем больше мы проезжаем на таком топливе, тем больше экономим», — рассказал эксперт.

Шапарин подчеркнул, что установка газового оборудования обойдется недешево, однако окупится со временем.

Тем, кто не намерен переходить на газ, автоэксперт посоветовал изменить стиль вождения. Шапарин объяснил, что из-за резких стартов и торможения расход топлива серьезно увеличивается, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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