Аналитики назвали самое затратное для россиян время года
Россияне тратят значительно больше средств зимой, чем в остальные сезоны года. В частности, возрастают расходы и на садовые принадлежности. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на оператора фискальных данных СБИС.
Эксперты изучили обезличенные данные средних чеков операций за второе полугодие 2020 года и первое полугодия 2021-го. Всего через оператора свои чеки отправляют более 270 тыс. организаций. Аналитики выяснили, что самым дорогим периодом за год для россиян стала зима. В частности, именно зимой наши соотечественники готовы потратить до 9 тысяч рублей на ювелирную продукцию. При этом, средний чек в продуктовом магазине возрастает до 700 рублей, сообщают «Известия».
Также специалисты подчеркнули, что в это время возрастает средний чек на покупку всего необходимого для садоводства. Летом на такие товары россияне тратят чуть более тысячи рублей, а зимой — до полутора тысяч, отмечает News.ru.
А ранее россиянам рассказали, как сэкономить на бензине. Для этого автомобилистам следует перейти на более экологичное топливо и изменить манеру вождения. Такими рекомендациями поделился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.
«Первый лайфхак — это перевод автомобиля на газ. Если мы отказываемся от бензина, то переходим на гораздо более дешевый метан или пропан. Чем больше мы проезжаем на таком топливе, тем больше экономим», — рассказал эксперт.
Шапарин подчеркнул, что установка газового оборудования обойдется недешево, однако окупится со временем.
Тем, кто не намерен переходить на газ, автоэксперт посоветовал изменить стиль вождения. Шапарин объяснил, что из-за резких стартов и торможения расход топлива серьезно увеличивается, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- ФСБ рассекретила документы об испытаниях биооружия Японии на гражданах СССР
- Меркель в последний раз проведет переговоры с Путиным в ранге канцлера ФРГ
- Число пострадавших в автоаварии с маршруткой в Туве увеличилось до 10
- «Известия»: путевки в Доминикану упали до уровня туров в Турцию и Египет
- Финансовый консультант рассказал о способе сэкономить в магазине
- Метеорологи предупредили о росте температуры в Европе
- АТОР: прививка не спасет российских туристов от карантина в Таиланде
- Ливни затопили участок трассы Новороссийск - Керчь
- София Ротару прибыла в Сочи на «Новую волну – 2021»
- Названа вероятная причина переноса запуска «Союза» со спутниками OneWeb
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru