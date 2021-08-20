Аналитики назвали самое затратное для россиян время года

Россияне тратят значительно больше средств зимой, чем в остальные сезоны года. В частности, возрастают расходы и на садовые принадлежности. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на оператора фискальных данных СБИС.

Эксперты изучили обезличенные данные средних чеков операций за второе полугодие 2020 года и первое полугодия 2021-го. Всего через оператора свои чеки отправляют более 270 тыс. организаций. Аналитики выяснили, что самым дорогим периодом за год для россиян стала зима. В частности, именно зимой наши соотечественники готовы потратить до 9 тысяч рублей на ювелирную продукцию. При этом, средний чек в продуктовом магазине возрастает до 700 рублей, сообщают «Известия».

Также специалисты подчеркнули, что в это время возрастает средний чек на покупку всего необходимого для садоводства. Летом на такие товары россияне тратят чуть более тысячи рублей, а зимой — до полутора тысяч, отмечает News.ru.