Россияне стали чаще оставлять в залог автомобили Lada
При оформлении автозайма россияне стали чаще оставлять в залог автомобили Lada. Об этом сообщает Газета.Ru.
Издание ссылается на исследование сервиса автозаймов CarMoney, согласно которому, по итогам 2023 года отечественные машины поднялись с седьмого на третье место в рейтинге залоговых авто.
Возглавили список корейские Hyundai и Kia, на долю которых в прошлом году пришлось 9,8% и 8,1%, соответственно. Автомобили Lada за год вошли в ТОП-3 - на них пришлось 6,8%.
«Отечественному бренду Lada удалось потеснить с верхних строчек рейтинга традиционных лидеров — автомобили марки Ford, Toyota, Volkswagen и Nissan», — отметили авторы исследования.
Ранее автоэксперт Пётр Шкуматов заявил, что главной причиной популярности у населения автомобилей Lada является цена, сообщает RT.
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