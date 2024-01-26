Россияне стали чаще оставлять в залог автомобили Lada

Издание ссылается на исследование сервиса автозаймов CarMoney, согласно которому, по итогам 2023 года отечественные машины поднялись с седьмого на третье место в рейтинге залоговых авто.

Возглавили список корейские Hyundai и Kia, на долю которых в прошлом году пришлось 9,8% и 8,1%, соответственно. Автомобили Lada за год вошли в ТОП-3 - на них пришлось 6,8%.

«Отечественному бренду Lada удалось потеснить с верхних строчек рейтинга традиционных лидеров — автомобили марки Ford, Toyota, Volkswagen и Nissan», — отметили авторы исследования.

Ранее автоэксперт Пётр Шкуматов заявил, что главной причиной популярности у населения автомобилей Lada является цена, сообщает RT.