Россияне стали чаще интересоваться современным русским стилем в дизайне
Россияне стали на 125% чаще прибегать к русскому стилю при выборе дизайна, говорится в исследовании аналитиков школы дизайна и технологий Bang Bang Education.
Так, в ландшафтном дизайне спрос на русский стиль вырос на 20%, в дизайне интерьера - на 14%, отмечает «Газета.Ru».
Среди графических дизайнеров русский стиль стал популярнее на 23%, а моушн- и CG-дизайн — на 18%. Аналитики считают, что резкий рост популярности этого стиля в России связан с трендом на Slavic aesthetic.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге и Москве проживают 42% работников креативных индустрий, отмечает RT.
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