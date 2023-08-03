Уверенность в деталях: «Ингосстрах» обеспечил своих клиентов автозапчастями

«Ингосстрах» оказалась первой страховой компанией на рынке, которая смогла обеспечить своих клиентов необходимыми автозапчастями в условиях их дефицита. Благодаря успешной реализации проекта компании удалось значительно сократить сроки ремонта автомобилей.

На сегодняшний день полноценно функционируют два формата: срочный заказ под конкретный ремонт, а также крупные партии деталей, которые перевозят морским путем. При этом программа рассчитана на все группы клиентов и доступна на всей территории России.

Директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса «Ингосстраха» Максим Дмитриев отметил, что благодаря разработанной программе компания смогла сократить средние сроки ремонтов автомобилей до семи дней.

«Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что сроки ремонта транспортных средств наших клиентов – самые короткие на рынке, плюс им доступен экспресс-ремонт даже дефицитными позициями. Команда «Ингосстраха» совместно с партнерами активно и уверенно работает над тем, чтобы нашим клиентам были доступны все необходимые запчасти, которые привозятся заранее на основе нашей прогнозной модели», — сказал Дмитриев.

Программа распространяется на все продукты автострахования, в которых подразумевается натуральная форма возмещения, в том числе Премиум, Премиум-лайт, ОСАГО и так далее.

