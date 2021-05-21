Россияне стали чаще беспокоиться о здоровье во время пандемии

Данные исследования показали, что 69% граждан начали сильнее переживать о своем здоровье. При этом женщины обеспокоены этим больше мужчин (71% и 67% соответственно). Известно, что именно из-за коронавируса следить за своим состоянием начали 54% респондентов, пишет Газета.ру.

Исследование проводилось среди 3,5 тысяч человек. Ранее стало известно, что 42% россиян не хотят делать прививку от коронавируса в любом случае. Еще 20% готовы вакцинироваться только для того, чтобы выехать за границу, а 18% уверены, что пройдут вакцинацию.

