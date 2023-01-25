Россияне сообщили о сбоях в работе App Store, Steam и PlayStation

По данным сервиса GlobalCheck, о трудностях сообщали клиенты основных мобильных операторов. Так, наблюдались проблемы с доступом к AppStore и сайту магазина приложений. Воспользоваться ресурсами было возможно с помощью VPN-сервисов, отмечает RT.

Как пишут «Ведомости», к 11:20 мск проблему устранили.

Кроме того, россияне сообщали о сбоях в работе других зарубежных сервисов, в том числе PlayStation, Steam, Xbox, EA. Пользователи жаловались на отсутствие доступа к ресурсам.



