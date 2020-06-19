Вольный Telegram, «удаленка в законе», схиигумен-смутьян
НСН о наиболее заметных событиях уходящей недели.
Роскомнадзор разблокировал Telegram. Теперь официально.
Хотя длившаяся более двух лет борьба со строптивым мессенджером, создатель которого Павел Дуров отказался соблюдать требования «закона Яровой», так не привела к блокировке его работы в России. В мае этого года несколько депутатов Госдумы внесли законопроект о прекращении блокировки Telegram, который, по их мнению, де-факто стал «официальным сервисом» госорганов, а «декларативная блокировка мессенджера» наносит урон престижу государственной власти. Впрочем, не исключено, что официальный отказ от претензий к Telegram может свидетельствовать о сотрудничестве с российскими властями, на которое пошел Павел Дуров. Как заявил НСН бывший советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко, без этого добиться разблокировки приложения было бы попросту невозможно.
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
Законодательное признание работы на удалении призвано защитить работника в целом ряде аспектов его взаимоотношений с работодателем, - следует из документа. В частности, увольнение удаленно работающего сотрудника станет возможно только на основаниях, предусмотренных трудовым договором, тогда как сейчас для этого существуют масса причин, которые авторы законопроекта называют дискриминационными. А фиксированный режим труда позволит «удаленщикам» не быть на связи с работодателем круглосуточно. Рабочее время будет четко прописываться, а связь с работодателем в нерабочее время определяться как сверхурочная работа и соответственно оплачиваться.
Банк России снизил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 4,5% годовых.
Это – исторический минимум. В пояснении своего решения Центробанк указал, что дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире, принятых из-за коронавируса. Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились, равно как инфляционные ожидания населения и бизнеса. Впрочем, даже столь существенное снижение ключевой ставки не означает автоматического снижения процентной ставки по кредитам: коммерческие банки в нынешних экономических условиях опасаются невозврата.
Отставки Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и двух митрополитов потребовал свердловский схиигумен Сергий (Романов),
захвативший на этой неделе Среднеуральский женский монастырь. Монастырь теперь охраняют казаки, не пуская никого, кроме прихожан и паломников. Схиигумен Сергий был запрещен в служении весной этого года и стал фигурантом уголовного дела после резкого выступления против ограничений на работу храмов в связи со вспышкой коронавируса. В своем тогдашнем заявлении он сказал, что не верит в коронавирус и отказывается вводить правила санитарной безопасности в монастыре, вакцины назвал чипами, несущими смерть и физическую и духовную, предупредил о создании «электронного лагеря сатаны» и проклял всех, кто хочет закрыть храмы из-за пандемии.
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