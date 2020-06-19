Вольный Telegram, «удаленка в законе», схиигумен-смутьян

Это – исторический минимум. В пояснении своего решения Центробанк указал, что дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире, принятых из-за коронавируса. Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились, равно как инфляционные ожидания населения и бизнеса. Впрочем, даже столь существенное снижение ключевой ставки не означает автоматического снижения процентной ставки по кредитам: коммерческие банки в нынешних экономических условиях опасаются невозврата.





Отставки Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и двух митрополитов потребовал свердловский схиигумен Сергий (Романов),