Россияне смогут заменить отдых в Анапе другими курортами
Запрет на купание в Анапе из-за загрязнения пляжей мазутом не станет проблемой для туристов, так как другие курорты смогут принять отдыхающих. Об этом заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, сообщает «Газета.Ru».
По его словам, часть туристов отправится в Крым, Туапсинский район, Геленджик и Сочи, а некоторые выберут отдых в Абхазии или на Каспийском море. Он напомнил, что в 2023 году Крым принял около шести миллионов человек, хотя его туристический потенциал позволяет принять до десяти миллионов. Анапа в прошлом сезоне привлекла около четырех миллионов отдыхающих, и даже при закрытых пляжах около 1,5 миллиона человек посетят курорт. Оставшиеся 2,5 миллиона туристов выберут другие направления, поэтому серьезных последствий для отрасли не ожидается, отметил эксперт.
Ранее глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что очистка пляжей Анапы после аварии танкеров в Керченском проливе завершится только к лету 2026 года. Восстановление потребует доставки около 840 тысяч кубометров песка. На ликвидацию последствий разлива мазута правительство выделит Краснодарскому краю до 1,5 миллиарда рублей.
Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря. Суда перевозили нефтепродукты и попали в сильный шторм, сопровождавшийся шквалистым ветром и волнами высотой до семи баллов. В результате аварии в Черное море вылилось около 3,8 тысячи тонн мазута, передает «Радиоточка НСН».
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