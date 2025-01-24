Россияне смогут заменить отдых в Анапе другими курортами

Запрет на купание в Анапе из-за загрязнения пляжей мазутом не станет проблемой для туристов, так как другие курорты смогут принять отдыхающих. Об этом заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, сообщает «Газета.Ru».

По его словам, часть туристов отправится в Крым, Туапсинский район, Геленджик и Сочи, а некоторые выберут отдых в Абхазии или на Каспийском море. Он напомнил, что в 2023 году Крым принял около шести миллионов человек, хотя его туристический потенциал позволяет принять до десяти миллионов. Анапа в прошлом сезоне привлекла около четырех миллионов отдыхающих, и даже при закрытых пляжах около 1,5 миллиона человек посетят курорт. Оставшиеся 2,5 миллиона туристов выберут другие направления, поэтому серьезных последствий для отрасли не ожидается, отметил эксперт.