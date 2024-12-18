Россияне смогут восстановить еловые леса, сдавая на переработку тару и текстиль
В России стартовал праздничный благотворительный проект по восстановлению еловых лесов, рассказали в компаниях Ecoplatform и «Центр чистой природы».
Сдав на переработку пластик, алюминий, а также ненужный текстиль, можно получить бонусы и обменять их на высадку новых деревьев. Цель проекта — собрать один миллион бонусов, что позволит посадить 1000 елей.
Чтобы принять участие, необходимо сдать использованную тару в фандоматы Ecoplatform или отнести в боксы проекта «Не просто вещь» ненужный текстиль. За каждую пластиковую бутылку или алюминиевую банку пользователям дадут 10 бонусов, за килограмм вещей — 250 бонусов. Их можно перечислить на высадку новых деревьев, выбрав в мобильном приложении карточку акции «Ёлочка, расти!».
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