Россияне смогут восстановить еловые леса, сдавая на переработку тару и текстиль

Сдав на переработку пластик, алюминий, а также ненужный текстиль, можно получить бонусы и обменять их на высадку новых деревьев. Цель проекта — собрать один миллион бонусов, что позволит посадить 1000 елей.



Чтобы принять участие, необходимо сдать использованную тару в фандоматы Ecoplatform или отнести в боксы проекта «Не просто вещь» ненужный текстиль. За каждую пластиковую бутылку или алюминиевую банку пользователям дадут 10 бонусов, за килограмм вещей — 250 бонусов. Их можно перечислить на высадку новых деревьев, выбрав в мобильном приложении карточку акции «Ёлочка, расти!».

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике «мусорную реформу», напоминает RT.

