«Не просто мода»: В столичной компании «Экопласт» заявили о росте объемов переработки
«Зеленая» экономика является неотъемлемой составляющей существования и развития современных мегаполисов, заявили в столичной компании «Экопласт», который является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что столичные промышленники наращивают производство из вторсырья. Из него делают продукцию для ЖКХ, мебель, детали автомобилей, отделочные, упаковочные и другие материалы.
«Зеленая» экономика – это не просто мода или тренд, это неотъемлемая составляющая существования и развития современных мегаполисов. Экономика замкнутого цикла отвечает запросам общества на высокий стандарт уровня жизни, связанный с экологией. Понимая эти тенденции и искренне разделяя философию максимального вовлечения во вторичный оборот отслуживших вещей и материалов, мы постоянно совершенствуем применяемые технологии, повышая качество продукции и наращиваем объемы переработки. Выстраивая долгосрочные партнерские отношения с органами государственной власти Москвы, мы существенно повышаем эффективность реализуемых проектов и отраслевых инвестиций» - отметили в «Экопласт».
Как рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, на сегодняшний день столичные предприятия все активнее реализуют различные инициативы и проекты по сбережению природных ресурсов. В частности, внедряют энергоэффективные технологии и используют вторсырье в производстве, из которого изготавливают широкий спектр продукции для многих отраслей экономики.
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