Россияне смогут расплачиваться картами в каждом вагоне ФПК с начала 2024 года
Безналичная оплата может появиться в каждом вагоне российских поездов в первом квартале следующего года. Об этом заявил генеральный директор Федеральной пассажирской компании (входит в РЖД) Владимир Пястолов.
«Сегодня в каждом нашем поезде у пассажиров есть возможность оплатить товары и услуги банковскими картами. Однако мы работаем над тем, чтобы терминалами был оснащен каждый вагон. Сегодня эта работа проведена в 90 поездах», — цитирует РИА Новости гендиректора ФПК.
Перевозчик намерен обновить программное обеспечение на устройствах для контроля посадки пассажиров и оснастить их приложением для оплаты картами, пишет Ura.ru. Ранее планировалось завершить эту работу до конца 2023 года, однако у ФПК возникли сложности из-за большого объема работы на федеральном уровне.
В сентябре вступили в действие новые правила в поездах дальнего следования РЖД, которые предусматривают в том числе запрет на использование музыкальных инструментов и средств звукоусиления в пути, невозможность высадить из поезда безбилетного пассажира до 16 лет, недопуск в транспорт тех, кто не прошел досмотр при входе на объекты пассажирской инфраструктуры, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru