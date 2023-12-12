Россияне смогут расплачиваться картами в каждом вагоне ФПК с начала 2024 года

«Сегодня в каждом нашем поезде у пассажиров есть возможность оплатить товары и услуги банковскими картами. Однако мы работаем над тем, чтобы терминалами был оснащен каждый вагон. Сегодня эта работа проведена в 90 поездах», — цитирует РИА Новости гендиректора ФПК.

Перевозчик намерен обновить программное обеспечение на устройствах для контроля посадки пассажиров и оснастить их приложением для оплаты картами, пишет Ura.ru. Ранее планировалось завершить эту работу до конца 2023 года, однако у ФПК возникли сложности из-за большого объема работы на федеральном уровне.

В сентябре вступили в действие новые правила в поездах дальнего следования РЖД, которые предусматривают в том числе запрет на использование музыкальных инструментов и средств звукоусиления в пути, невозможность высадить из поезда безбилетного пассажира до 16 лет, недопуск в транспорт тех, кто не прошел досмотр при входе на объекты пассажирской инфраструктуры, напоминает «Свободная пресса».

