Россияне смогут получить скидку в ресторанах быстрого питания в обмен на пластик и алюминий

За каждую сданную бутылку или банку пользователю начисляют десять бонусов в мобильном приложении Ecoplatform. Полученные бонусы можно потратить в том числе в ресторанах быстрого питания ROSTIC’S: обменять на скидку 20% при самовывозе заказа или приобрести некоторые блюда всего за один рубль. Воспользоваться предложениями бонусной программы можно во всех городах России, где представлена сеть ресторанов быстрого обслуживания.



Аппарат принимает пластиковые бутылки объемом от 0,5 до 2 л, объем алюминиевых банок — от 0,5 до 1 л. Сдавать следует только чистую тару. Один фандомат способен принять до 500 единиц тары. Затем ее отправляют на специальное предприятие, где из собранного пластика получают сырье для создания, например, лавочек или ограждений для цветников в парках, а из алюминия — металл для производства деталей и стройматериалов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что промышленники Москвы наращивают производство из вторсырья, напоминает «Радиоточка НСН».

