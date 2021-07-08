Россияне смогут получить электронные дубликаты документов

Сотрудник МФЦ отсканирует бумажный документ, заверит электронной цифровой подписью и вернёт владельцу. Затем электронный дубликат появится в личном кабинете гражданина на портале госуслуг.

Оформив цифровой документ, в дальнейшем при обращении в МФЦ или органы власти гражданину больше не придется лично предоставлять оригинал того или иного документа. В результате еще больше государственных и муниципальных услуг можно будет оформлять дистанционно.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в Москве постоянно развивается цифровая экосистема для удобного взаимодействия жителей с городом, передает РЕН ТВ. Сегодня, по ее словам, город доступен в несколько кликов 24 часа в сутки без выходных.

