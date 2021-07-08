Россияне смогут получить электронные дубликаты документов

Электронные дубликаты бумажных документов теперь россияне смогут получать в МФЦ. Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Перечень документов, на которые можно сделать электронные дубликаты, будет утверждён отдельным постановлением правительства.

Власти Москвы рассказали о применении современных технологий в городских проектах

Сотрудник МФЦ отсканирует бумажный документ, заверит электронной цифровой подписью и вернёт владельцу. Затем электронный дубликат появится в личном кабинете гражданина на портале госуслуг.

Оформив цифровой документ, в дальнейшем при обращении в МФЦ или органы власти гражданину больше не придется лично предоставлять оригинал того или иного документа. В результате еще больше государственных и муниципальных услуг можно будет оформлять дистанционно.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в Москве постоянно развивается цифровая экосистема для удобного взаимодействия жителей с городом, передает РЕН ТВ. Сегодня, по ее словам, город доступен в несколько кликов 24 часа в сутки без выходных.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МФЦДокументы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры