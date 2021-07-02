Власти Москвы рассказали о применении современных технологий в городских проектах

IТ-разработки дают возможность увеличить эффективность городских служб и инфраструктуры, они применяются в Москве во всех ключевых сферах - от государственных услуг, здравоохранения и транспорта до градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения безопасности. Об этом рассказала заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина.

По её словам, цифровые решения полезны как в плане развития Москвы в целом, так и с точки зрения конкретных управленческих задач.

«Например, перевод государственных слуг в электронный вид делает более комфортной жизнь горожан, онлайн-инструменты для бизнеса помогают нам совершенствовать деловой климат. А, скажем, использование искусственного интеллекта в видеоаналитике даёт возможность профильным службам отслеживать чистоту дворов и улиц, выявлять неубранный снег, ямы на дорогах», - пояснила Сергунина.

Как отметили в департаменте информационных технологий Москвы, более 40 раз цифровые проекты столицы отмечались на международном уровне за инновационность и востребованность. Искусственный интеллект приходит на помощь при реализации каждого шестого городского проекта, уточнила заммэра. Как следствие, повышается качество и скорость обслуживания горожан.

Так ИИ (распознавание и синтез речи) активно применяется в общегородском контакт-центре. Голосовой помощник отвечает за обработку наиболее частых вопросов москвичей. Это снижает нагрузку на операторов и сокращает время ожидания на линии. Робот находит ответ в базе и оглашает его обратившемуся гражданину. Кроме того, робот умеет принимать показания счетчиков воды, а также заявки в Единый диспетчерский центр.