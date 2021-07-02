Власти Москвы рассказали о применении современных технологий в городских проектах

IТ-разработки дают возможность увеличить эффективность городских служб и инфраструктуры, они применяются в Москве во всех ключевых сферах - от государственных услуг, здравоохранения и транспорта до градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения безопасности. Об этом рассказала заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина.

По её словам, цифровые решения полезны как в плане развития Москвы в целом, так и с точки зрения конкретных управленческих задач.

«Например, перевод государственных слуг в электронный вид делает более комфортной жизнь горожан, онлайн-инструменты для бизнеса помогают нам совершенствовать деловой климат. А, скажем, использование искусственного интеллекта в видеоаналитике даёт возможность профильным службам отслеживать чистоту дворов и улиц, выявлять неубранный снег, ямы на дорогах», - пояснила Сергунина.

Как отметили в департаменте информационных технологий Москвы, более 40 раз цифровые проекты столицы отмечались на международном уровне за инновационность и востребованность. Искусственный интеллект приходит на помощь при реализации каждого шестого городского проекта, уточнила заммэра. Как следствие, повышается качество и скорость обслуживания горожан.

Так ИИ (распознавание и синтез речи) активно применяется в общегородском контакт-центре. Голосовой помощник отвечает за обработку наиболее частых вопросов москвичей. Это снижает нагрузку на операторов и сокращает время ожидания на линии. Робот находит ответ в базе и оглашает его обратившемуся гражданину. Кроме того, робот умеет принимать показания счетчиков воды, а также заявки в Единый диспетчерский центр.

Москва расширяет эксперимент по внедрению технологий искусственного интеллекта в здравоохранении

Во всех поликлиниках Москвы функционирует специальная система поддержки принятия врачебных решений: на основе жалоб пациента искусственный интеллект подбирает наиболее вероятный диагноз. Это особенно важно в условиях пандемии коронавируса. Инструмент помог медикам справиться с огромным числом исследований посредством компьютерной томографии.

Видеоаналитику в своей работе используют и сотрудники правоохранительных органов. Городская система видеонаблюдения стала важным подспорьем в расследовании уголовных преступлений и других правонарушений.

Ещё один пример использования IT-технологий - электронная система межведомственного взаимодействия. Она обеспечивает органам государственной власти доступ почти к 400 видам документов - справкам, выпискам и другим сведениям, необходимым для оказания городских услуг москвичам.

Цифровой архив Москвы, насчитывающий свыше 27 миллионов записей актов гражданского состояния, позволяет получить нужный документ в любом ЗАГСе России.

Ещё одна полезная IT-разработка - цифровой двойник столицы, выступающий технологичным помощником при городском планировании. Речь идёт о фотограмметрической модели города и архиве панорам улиц Москвы. Визуальная составляющая дополняется подробными характеристиками зданий и сооружений.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТехнологииИскусственный ИнтеллектМосква
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