Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в 2020-2021 годах украинская полиция разоблачила около 300 фактов распространения детской порнографии, сообщает ТАСС.

На совещании руководителей правоохранительных органов она отметила, что Украина вошла в ТОП-3 крупнейших поставщиков детской порнографии в мире.

По её словам, такую порнографию «еженедельно пять тысяч устройств».

Венедиктова добавила, что на Украине также отмечается рост количества случаев сексуального насилия в отношении детей, и в 30% случаев его совершают родственники.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что в 2020 году в РФ было совершено 15 822 преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, что на 7,2% больше, чем в 2019 году.

