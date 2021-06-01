Украина вошла в ТОП-3 крупнейших поставщиков детской порнографии в мире
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в 2020-2021 годах украинская полиция разоблачила около 300 фактов распространения детской порнографии, сообщает ТАСС.
На совещании руководителей правоохранительных органов она отметила, что Украина вошла в ТОП-3 крупнейших поставщиков детской порнографии в мире.
По её словам, такую порнографию «еженедельно пять тысяч устройств».
Венедиктова добавила, что на Украине также отмечается рост количества случаев сексуального насилия в отношении детей, и в 30% случаев его совершают родственники.
Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что в 2020 году в РФ было совершено 15 822 преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, что на 7,2% больше, чем в 2019 году.
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