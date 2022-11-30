Россияне смогут получать налоговые уведомления через «Госуслуги» с 2024 года
Россияне смогут получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через свой личный кабинет на портале госуслуг с 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.
Правительство страны уже одобрило соответствующий законопроект.
«Сейчас налоговые уведомления направляются налоговой службой заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. С 1 января 2024 года такие документы будут приходить гражданам и в личный кабинет на Госуслугах», — отметили в Минфине.
Передача документов со сведениями о налогоплательщике, составляющими налоговую тайну, будет проходить с согласия получателя, пишет RT. Гражданин сможет направить в налоговый орган соответствующее уведомление, если передумает получать уведомления через «Госуслуги».
Как отметил глава Минфина Антон Силуанов, цифровизация отправки налоговых документов позволит упростить взаимодействие граждан, которые активно пользуются «Госуслугами», с налоговыми органами.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, который разрешает участникам уголовного судопроизводства получать повестки с помощью портала госуслуг, напоминает РИА ФАН.
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