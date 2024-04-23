VK запустит онлайн-проект #ЛитературныйДневник
VK запустила литературный проект, в котором примут участие знаменитые писатели, издательства и библиотеки. Его участники разместят на диджитал-полках под хештэгом #ЛитературныйДневник произведения современных российских авторов и признанных классиков русской литературы. Кроме того, пользователи соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» смогут выиграть в приз в Литературном челлендже. В его рамках топ-авторы сообществ расскажут о любимых произведениях.
Онлайн-проект #ЛитературныйДневник приурочен ко Всемирному дню книги. Его участники смогут публиковать новеллы в формате Историй Вконтакте и Моментов в Одноклассниках, разработанном Студией Артемия Лебедева.
В проекте примут участие писатели Дмитрий Кравченко, Александр Цыпкин и Олег Рой, издательства Masters, АСТ и Литрес, Российская государственная библиотека для молодежи, Ленинка, а также Грамота.ру, Фикбук и другие проекты. В новом формате предстанут произведения Александра Пушкина, Антона Чехова, Льва Толстого, Ивана Бунина, Николая Гоголя, Бориса Гройса, Александра Цыпкина и других литераторов.
В Литературном челлендже примут участие Антон Лаврентьев, Александра Ребенок и другие знаменитости. К ним присоединятся и обычные пользователи, из которых пятерка самых читающих получат призы. Подводить итоги конкурсов и выбирать самых активных участников будут ежемесячно. Наибольшие шансы на победу будут у авторов видео с артистичным и эмоциональным повествованием о книге и интересными визуальными решениями.
По словам директора департамента по работе с сообществами VK Марии Воробьевой, цель проекта — привить любовь к литературе подрастающему поколению. Немаловажно и то, что благодаря проекту просмотр соцсетей можно превратить в возможность расширить кругозор и приобщиться к литературе в формате Историй.
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