VK запустит онлайн-проект #ЛитературныйДневник

В проекте примут участие писатели Дмитрий Кравченко, Александр Цыпкин и Олег Рой, издательства Masters, АСТ и Литрес, Российская государственная библиотека для молодежи, Ленинка, а также Грамота.ру, Фикбук и другие проекты. В новом формате предстанут произведения Александра Пушкина, Антона Чехова, Льва Толстого, Ивана Бунина, Николая Гоголя, Бориса Гройса, Александра Цыпкина и других литераторов.

В Литературном челлендже примут участие Антон Лаврентьев, Александра Ребенок и другие знаменитости. К ним присоединятся и обычные пользователи, из которых пятерка самых читающих получат призы. Подводить итоги конкурсов и выбирать самых активных участников будут ежемесячно. Наибольшие шансы на победу будут у авторов видео с артистичным и эмоциональным повествованием о книге и интересными визуальными решениями.

По словам директора департамента по работе с сообществами VK Марии Воробьевой, цель проекта — привить любовь к литературе подрастающему поколению. Немаловажно и то, что благодаря проекту просмотр соцсетей можно превратить в возможность расширить кругозор и приобщиться к литературе в формате Историй.

