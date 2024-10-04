Россияне смогут поддержать проект «Заступник» через Robokassa

Социальный некоммерческий проект детской безопасности «Заступник» заключил соглашение с сервисом онлайн-платежей Robokassa – теперь клиенты платежного сервиса могут внести свой вклад в развитие мобильного приложения «Заступник» и помогать волонтерам спасать жизни детей по всей России.

По словам CEO платежного сервиса Дмитрия Поликарпова, благодаря партнерству с «Заступником» каждый сможет помочь развитию проекта с помощью регулярных или единоразовых пожертвований. Он отметил, что это вопрос социальной ответственности и вклада в безопасность общества.