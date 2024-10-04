Россияне смогут поддержать проект «Заступник» через Robokassa
Социальный некоммерческий проект детской безопасности «Заступник» заключил соглашение с сервисом онлайн-платежей Robokassa – теперь клиенты платежного сервиса могут внести свой вклад в развитие мобильного приложения «Заступник» и помогать волонтерам спасать жизни детей по всей России.
По словам CEO платежного сервиса Дмитрия Поликарпова, благодаря партнерству с «Заступником» каждый сможет помочь развитию проекта с помощью регулярных или единоразовых пожертвований. Он отметил, что это вопрос социальной ответственности и вклада в безопасность общества.
Так, каждый день операторы приложения получают порядка 100 вызовов о помощи от детей по всей стране. Дети могут воспользоваться «Заступником» в любом регионе РФ при любой опасности — агрессии, преследовании, буллинге, проблемах со здоровьем и других происшествиях. В городах с большим числом пользователей время помощи ребенку составляет всего две-три минуты.
Социальный проект представляет собой крупнейшее объединение поисковиков и волонтеров, он насчитывает уже свыше 170 тысяч человек. В прошлом году через мобильное приложение оперативную помощь получило более 4,5 тысячи детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru