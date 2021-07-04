Опрос: россияне считают лучшим начальником Тони Старка

Россияне выбрали лучших руководителей. Опрошенные наиболее часто в качестве примера идеального начальника называли героя комиксов Marvel Тони Старка. Также им пришлись по душе Железный человек и доктор Хаус из одноимённого телесериала. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос одного из сервисов по поиску работы. Кроме того, некоторые респонденты видят в качестве лучшего начальника главного героя франшизы «Пираты Карибского моря» капитана Джека Воробья. Часть опрошенных мечтает о таком руководителе, как Людмила Прокофьевна или «Мымра», из знаменитой картины «Служебный роман».

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