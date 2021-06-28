Российские работодатели оценили вероятность повышения зарплаты сотрудникам

Большинство российских работодателей не планируют повышать зарплаты своим сотрудникам во втором полугодии 2021 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные исследования портала «Работа.ру».

Специалисты сервиса провели опрос более тысячи представителей компаний из всех федеральных округов РФ. Выяснилось, что более половины респондентов не планируют менять размер зарплаты в своих фирмах: об этом заявили 62% опрошенных, отмечает РЕН ТВ. В то же время 36% работодателей намерены повысить зарплаты сотрудникам, 2% — понизить, пишет РИА ФАН.

Кроме того, 54% респондентов отметили, что в текущем году уже поднимали зарплаты работников. О прибавке около десяти процентов сообщили 60% опрошенных, 36% респондентов повышают зарплаты на 10-30%, еще 3% работодателей увеличивают оклад сотрудников 30-50%, сообщает Ura.ru. Оплату труда в полтора-два раза повышают всего один процент компаний.

Также в ходе исследования «Работы.ру» выяснилось, что 43% работодателей не повышали зарплаты в текущем году, 3% отметили снижение уровня оплаты труда.

