Россияне с доходом от 500 тыс. рублей пострадают от новых налогов больше всего
Россияне с зарплатой от полумиллиона рублей больше всего пострадают от введения новой шкалы налогов с 1 января 2025 года, сообщила сооснователь компании «Мое дело» Анастасия Моргунова. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Она уточнила, что если заработок человека превышает 500 тысяч рублей, то к нему применят три новые ставки налога: 13% с января по апрель (когда его доход заработок будет в пределах 2,4 млн рублей), 15% с мая по октябрь (когда доход увеличится до 5 млн рублей) и 18% с ноября по декабрь (когда доход превысит 5 млн рублей).
Таким образом, сумма налога высокооплачиваемых сотрудников за 2025 год будет больше 6 млн рублей.
Так, согласно данным платформы hh.ru, зарплату от 500 тысяч рублей получают специалисты в сфере финансов, информационных технологий и розничной торговли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru