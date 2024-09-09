Россияне с доходом от 500 тыс. рублей пострадают от новых налогов больше всего

Она уточнила, что если заработок человека превышает 500 тысяч рублей, то к нему применят три новые ставки налога: 13% с января по апрель (когда его доход заработок будет в пределах 2,4 млн рублей), 15% с мая по октябрь (когда доход увеличится до 5 млн рублей) и 18% с ноября по декабрь (когда доход превысит 5 млн рублей).

Таким образом, сумма налога высокооплачиваемых сотрудников за 2025 год будет больше 6 млн рублей.

Так, согласно данным платформы hh.ru, зарплату от 500 тысяч рублей получают специалисты в сфере финансов, информационных технологий и розничной торговли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

