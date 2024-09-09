СМИ: Гоша Куценко задолжал налоговой 267 тысяч рублей

Федеральная налоговая служба заблокировала счета одной из компаний актера Гоши Куценко из-за долгов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, артист зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, занимающийся исполнительскими искусствами, а также владеет долями в ООО «Кинокомпания "Сцена"» (13,9%) и ООО «Арт Волна» (49%).

«С последней есть проблемы. По решению налоговой операции по ее счетам приостановлены. Ещё в 2022-м и в 2023-м кредитор хотел пойти в суд, чтобы потребовать признать "Арт Волну" банкротом», — пишет Mash.

Отмечается, что Куценко задолжал налоговой службе 267 тысяч рублей.

Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы разыскивают актера, худрука театра Эстрады им. А. Райкина Юрия Гальцева, компания которого задолжала более 1,5 млн рублей за аренду арт-кафе в Санкт-Петербурге. Фирма артиста была ликвидирована, пишет Ura.ru.

