Россияне рассказали о желаемом размере накоплений к пенсии

Почти каждый пятый россиян (19%) хотел бы накопить “солидное состояние” к моменту окончания карьеры. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования, проведенного Негосударственным пенсионным фондом (НПФ).

При этом 27% опрошенных ответили, что им нужно 20-50 миллионов рублей, чтобы иметь возможность комфортно отдыхать на пенсии: пользоваться качественными медицинскими услугами, путешествовать, разнообразно питаться и содержать свое жилье. Также 22% респондентов считают, что пенсионные накопления должны составить минимум 5-10 миллионов рублей, чтобы не экономить на основных потребностях.

Кроме того, 14% россиян выразили мнение, что на исполнение всех желаний им потребуется минимум 1 миллион долларов, еще часть респондентов заявила, что хочет обеспечить пенсией не только себя, но и последующие поколения, поэтому накопления должны быть в размере 10 миллионов долларов.

Симоньян объяснила, почему россияне не должны жаловаться на размер пенсии

В опросе, который прошел с 28 января по 1 февраля, приняли участие 2395 человек в возрасте от 18 лет.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:РоссиянеОпросПенсия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры